FİNANS

Fındıkta "erken hasat" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Fındıkta erken hasat ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta erken hasat konusunda üreticileri uyardı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ana geçim kaynağı olan ve ülke ekonomisine 2-3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın hasat zamanının yaklaştığına işaret etti.

Bölge ve ülke adına oldukça önem arz eden fındığın erken hasadından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, fındık çeşitlerinin hepsinin aynı anda olgunlaşmadığını bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı hasat olgunluğuna geldiğinde toplanması gerektiğini söyledi.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterlerine değinen Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Zurufların iyice sararıp kızarmaları, fındık danelerinin zuruf içinde oynamaya başlaması, sert meyve kabuğunun kendine has sertlik ve tadını alması, kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi hallerinde fındık hasadı yapılabilir."

Yılmaz, hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda meydana gelen olumsuzluklar hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Fındıkta erken hasat ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca fındıklar, kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve kabukları kendilerine has renklerini alamazlar ve donuk renkli olurlar. İç tam olarak kabuğu doldurmaz, halk arasında 'bezik' tabir edilen buruşuk iç oranı artar, bu ise randıman ve ürün miktarını düşürür. Fındık çeşitleri kendine has sertlik, lezzet ve tada ulaşamaz. Tat yavanlaşır, meyve kalitesi düşer."

Fındıkta en iyi hasat şeklinin tam olgunluğa gelen fındıkların, dalları silkelemek suretiyle dökerek yerden toplanması olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Fakat ilimizde bu tür uygulama yaygın değildir. Bu şekilde hasat edilen fındıkların, randıman ve kalitesi yüksek olduğu gibi dallar ve sürgünler ile gelecek yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklar da zarar görmemektedir." dedi.

Yılmaz, üreticilerin, kurulacak komisyonun üyelerince belirlenecek hasat tarihlerine uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

PARTNERKenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşmıştı! Artık bambaşka bir hayatı varKenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşmıştı! Artık bambaşka bir hayatı var
Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladıYediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı
TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeliTVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken hasat fındık ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz uyarı

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Devlet desteği olduğunu duyunca başladılar! İşte girişimcilerin yeni gözdesi

Devlet desteği olduğunu duyunca başladılar! İşte girişimcilerin yeni gözdesi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

6 milyonluk servet çürüyor!

6 milyonluk servet çürüyor!

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

Bayram öncesi flaş genelge! İzin verildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

İstanbul Hububat Birliği Bakan Pekcan’ı ziyaret etti

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

Bakan Pekcan: Rakipleriniz dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.