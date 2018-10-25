FİNANS

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, market raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarına yönelik başlatılan fırsatçılık çalışmalarına ilişkin konuştu. Akarsu, kuruyemişçilerde satılan bölgenin önemli gelir kaynağı fındıkta da 'fırsatçılık' yapıldığına işaret edip, konunun incelenmesi gerektiğini belirtti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Haksız fiyat artışı yapılan yerleri şikayet edin' çağrısı ile harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile 19 ilçe belediyesinde görevli zabıta ekipleri, kentte bakkallar, marketler, mağazalar gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarını sağladığı ticari alanlarda etiket fiyatları inceleyerek usulsüz fiyat artırımı karşısında başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.   Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, market raflarında ve kuruyemiş stantlarında yüksek fiyata satılan fındıkların da incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, market raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarına yönelik başlatılan fırsatçılık çalışmalarına ilişkin konuştu. Akarsu, kuruyemişçilerde satılan bölgenin önemli gelir kaynağı fındıkta da 'fırsatçılık' yapıldığına işaret edip, konunun incelenmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Haksız fiyat artışı yapılan yerleri şikayet edin' çağrısı ile harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile 19 ilçe belediyesinde görevli zabıta ekipleri, kentte bakkallar, marketler, mağazalar gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarını sağladığı ticari alanlarda etiket fiyatları inceleyerek usulsüz fiyat artırımı karşısında başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, market raflarında ve kuruyemiş stantlarında yüksek fiyata satılan fındıkların da incelenmesi gerektiğine işaret etti. Fındıkta da fırsatçılık yapıldığını belirten Akarsu, “Birçok ilde ve ilçede usulsüz fiyat artırımına yönelik zabıta ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı ticari alanlarda ürünlerin fiyatını inceledi. Faturaları kontrol ederek fiyatlarda usulsüzlük olup olmadığını araştırdı. Bu çok yerinde bir uygulama oldu. Ancak bu uygulamanın içerisine bizler fındığın da alınmasını beklerdik. Çünkü döviz üzerinden ihraç edilen fındığın üreticiye değil de market raflarındaki ürünü yansımasının altında bir fırsatçılık yatıyor. Fındık ihracatı yapanlar, alım-satım yapanlar, tezgâhta fındık satanlar da fındık fiyatlarında ciddi boyutta fiyat artışı yaptı. Bu fırsatçılık değil de nedir? Eğer dövizin artması raflara yansıyorsa, bunun üreticiye de yansıması gerekiyor. Ancak üreticiye yansıyan bir şey yok. Üretici yine maliyetin altında fındık satmaya mahkum ediliyor” dedi.
'ÜRETİCİNİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR'
Raf fiyatlarını da eleştiren Akarsu, “Üreticiden 12 liraya alınan fındığın raftaki fiyatı 70 ile 80 lira arasında satılıyor. Burada fırsatçılık olduğu apaçık ortadadır. Bunu anlamak için matematik mühendisi olmaya gerek yok. Fabrikada işlenip paketlense, bunun edeceği değer 30 lira. Belki bu bile fazladır. Bugün 13 lira olan fındığın maliyetinin altında 12 liradan üretici fındık satıyor. Hakkı, emeği sömürülüyor. Üreticiler sattığı fındıktan 1 kilo iç fındık almak isteseler, 6 kilo kabuklu fındık satmak zorundalar. 1 kilo nerede 6 kilo nerede. Bu fiyat artışları nedeniyle iç piyasada fındık tüketilmez oldu. Önceki yıllara oranlar tüketim yüzde 50 oranında düştü. Vatandaş elini raftaki fındığa süremiyor. Vatandaş yemek istiyor ama eli yanıyor. Bu nedenle bir an önce fındık piyasası düzeltilmek zorunda" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sarımsaklı suyla patates verimini artırdıSarımsaklı suyla patates verimini artırdı
Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyorTohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.