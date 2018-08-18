FİNANS

"Fındıkta hasar tespit çalışmaları 10 gün içinde tamamlanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Ordu'da selden zarar gören fındık bahçelerinde 15 ekiple sürdürülen hasar tespit çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor - Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: - "Çok geniş bir alan olduğu için biraz zaman alacak bu çalışmalar. İnşallah yaklaşık 10 gün içinde sahadaki zararı net bir şekilde ortaya koymuş olacağız" - "Devletimiz her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olacak, bu zararlarının tazminine yönelik çalışma gerçekleştirilecek"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından fındık bahçelerinde sürdürülen hasar tespit çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce oluşturulan 15 ekip, aşırı yağıştan etkilenen Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasar tespit çalışması yürütüyor.

Bahçelerde incelemelerde bulunan ekipler, üreticilerle de birebir görüşerek zararın boyutunu ortaya koymaya çalışıyor.

Çaybaşı ilçesinde üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağışın etkisiyle meydana gelen sel nedeniyle fındık bahçelerinde önemli ölçüde zarar olduğunu söyledi.

İl ve ilçe müdürlüklerinde oluşturdukları ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yılmaz, yoğun olarak Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde zarar olduğunu belirtti.

Fındıkta zararın 3 boyutu olduğunu anlatan Yılmaz, "Birisi harmanda hazır toplanan fındığın sel sularıyla harmandan akıp gitmesi sonucu oluşan zarar. İkincisi daldaki fındığın yağışların etkisiyle yere dökülmesi sonucu kaybolması. Üçüncü zarar da toprak kayması sonucu oluşan heyelanla fındık ocaklarımızı tamamen tahrip olması." dedi.

- "Devlet ilk günden beri üreticilerimizin yanında"

Yılmaz, 15 ekibin hafta sonları da dahil olmak üzere her gün sahada olduğuna işaret ederek, Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çok geniş bir alan olduğu için biraz zaman alacak bu çalışmalar. İnşallah yaklaşık 10 gün içinde sahadaki zararı net bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Tarım sigortası yaptıran üreticilerin bahçelerinde de TARSİM'in eksperleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Devlet ilk günden beri zarar gören üreticilerin yanında ve yaraları sarmaya çalışıyor. Bizlere de bu konuda Sayın Valimizin talimatları oldu. Bütün birimlerimiz şu an ilçelerde yoğun bir şekilde hasar tespitine devam ediyorlar. İnşallah üreticilerimizin zararını net bir şekilde ortaya koyacağız ve devletimiz her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olacak, bu zararlarının tazminine yönelik çalışma gerçekleştirilecek."

Üreticilerin endişeye kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlü. Gerçekten oluşan yaraların sarılması yönünde büyük bir çaba sarf ediliyor. Şu ana kadar ilgili bakanlıkların tüm yetkilileri ilimizi ziyaret etti. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve bizzat Cumhurbaşkanımız da gelmek suretiyle oluşan bu zararı bizzat yerinde görme imkanı buldular. Kendileri, üreticilerimizin, vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderileceği, yaraların sarılacağı yönünde açıklamalarda bulundular. Bize düşen de bu zararın boyutunu ortaya koymak."

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