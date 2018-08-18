"Fındıkta hasar tespit çalışmaları 10 gün içinde tamamlanacak"

- "Devlet ilk günden beri üreticilerimizin yanında"

Yılmaz, 15 ekibin hafta sonları da dahil olmak üzere her gün sahada olduğuna işaret ederek, Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çok geniş bir alan olduğu için biraz zaman alacak bu çalışmalar. İnşallah yaklaşık 10 gün içinde sahadaki zararı net bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Tarım sigortası yaptıran üreticilerin bahçelerinde de TARSİM'in eksperleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Devlet ilk günden beri zarar gören üreticilerin yanında ve yaraları sarmaya çalışıyor. Bizlere de bu konuda Sayın Valimizin talimatları oldu. Bütün birimlerimiz şu an ilçelerde yoğun bir şekilde hasar tespitine devam ediyorlar. İnşallah üreticilerimizin zararını net bir şekilde ortaya koyacağız ve devletimiz her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olacak, bu zararlarının tazminine yönelik çalışma gerçekleştirilecek."

Üreticilerin endişeye kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlü. Gerçekten oluşan yaraların sarılması yönünde büyük bir çaba sarf ediliyor. Şu ana kadar ilgili bakanlıkların tüm yetkilileri ilimizi ziyaret etti. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve bizzat Cumhurbaşkanımız da gelmek suretiyle oluşan bu zararı bizzat yerinde görme imkanı buldular. Kendileri, üreticilerimizin, vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderileceği, yaraların sarılacağı yönünde açıklamalarda bulundular. Bize düşen de bu zararın boyutunu ortaya koymak."

