FİNANS

Fındıkta hasat erken başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgenin önemli gelir kaynağı olan fındıkta hasadın 15 gün erken başlayacağını söyledi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgenin önemli gelir kaynağı olan fındıkta hasadın 15 gün erken başlayacağını söyledi. Karan, "Nisan yağmurları fazla yağmadı, kış da beklendiği gibi geçmedi, bu nedenle fındık erken oldu" dedi. Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan Türkiye'de, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen fındıkta, hasat başlıyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgenin önemli gelir kaynağı olan ve hasadına sayılı günler kalan fındıkla ilgili değerlendirmede bulundu. Karan, fındık hasadına kısa bir süre kaldığını ifade ederek, üreticilerin dip sürgünlerini alarak yabancı otlarla mücadeleyi tamamlaması gerektiğini belirtti. Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Karan, fındık için harman yerlerinin, işçilerin ve depoların hazırlanması gerektiğine de dikkat çekti. 'REKOLTE ÇOK İYİ GÖRÜNMÜYOR' Giresun'da yüzde 40, ülke genelinde ise yüzde 30 civarında rekoltenin düşük gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktaran Karan, "Fındık rekoltesiyle ilgili çok fikirler ortaya atılıyor, ancak bu tartışmalar fındık üreticisine yarar sağlamıyor. Her kesim fikir ortaya atmaktansa devletin resmi rakamlarına itibar etmeli. Spekülatif açıklamalardan vazgeçmemiz lazım. Ama biz enerjimizi buraya vererek yabancıların para kazanmasına katkı sağlıyoruz, kendi üreticimizi mağdur ediyoruz. Bu sene ilimizde ve bölgemizde rekolte çok iyi görünmüyor. Çünkü iklim şartlarından dolayı kış sıcak geçti ve gerektiği kadar kar yağmadı. Bu durum da karanfili etkiledi. Küllenme hastalığı da fındığın dökülmesine neden oldu. Yeni sezonda Giresun’da yüzde 40 civarında bir rekolte kaybı bekliyoruz. Türkiye genelinde de yüzde 30’larda bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. İnşallah daha fazla üretim olur ama bu sene iyi bir ürün beklenmiyor" dedi. SEZON ERKEN BAŞLAYACAK Mevsim ve hava şartlarının beklenildiği gibi geçmediğini ve bu nedenle hasadın erken başlayacağını ifade eden Karan, şunları ifade etti: "Nisan yağmurları fazla yağmadı, kış da beklendiği gibi geçmedi, bu nedenle fındık erken oldu. Normalde Ağustos'un ilk haftası gibi başlayan fındık sezonu bu yıl 15 gün erken başlanacak gibi gözüküyor. Sahil kesiminde bu haftadan itibaren hasada başlanır diye düşünüyoruz." 'TMO KESİNLİKLE PİYASADA OLMALI' Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de yeni sezonda piyasada olması gerektiğini ve bunun için de hazırlıklara başlaması gerektiğini de vurgulayan Karan, şöyle dedi: "Bu sene de TMO kesinlikle piyasada olmalı. Satışı da biran önce durdurması gerekiyor. Sezonu kapatıp yeni sezon hazırlıklarını yapıp, alacağı fındığın taban fiyatını da açıklaması gerekir. Şu anda Giresun kalite fındığı 13.25 liradan satıyor. TMO hem elindeki fındığı değerlendirmek hem de üreticiyi mağdur etmemek için yeni sezonun hazırlıklarını tamamlayıp piyasaya girmesini temenni ediyoruz."

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