FİNANS

Fındıkta iyi tarım uygulamaları kazandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "İlimizde iyi tarım uygulamaları desteğine başvuruda bulunan bin 698 üreticimize 66 bin 146 dekar alan için yaklaşık 2,65 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da, iyi tarım uygulamaları desteğine başvuruda bulunan bin 698 üreticiye 66 bin 146 dekar alan için yaklaşık 2,65 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım destekleme ödemelerine 7 Aralık Cuma günü başladığını belirtti.

Destekleme tutarlarının üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplarına aktarılacağını ifade eden Soydan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilimizde iyi tarım uygulamaları desteğine başvuruda bulunan bin 698 üreticimize 66 bin 146 dekar alan için yaklaşık 2,65 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak." dedi.

Üreticilerin dönüm başına 40 lira olan destekleme ödemesini Ziraat Bankası hesaplarından alabileceğini aktaran Soydan, destekleme sayesinde üreticilerin ekonomik olarak rahatlayacağını vurguladı.

Soydan, bölgede iyi tarım uygulamalarını yapan üretici sayısını artırmak istediklerini kaydederek, "Son yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ziraat odalarımızın yürüttüğü projelerle iyi tarım uygulamaları yapan üretici sayımız ciddi oranda arttı ama bu yetersiz. Hedefimiz bu projeye dahil olan üretici sayısını daha da yukarıya taşımak." diye konuştu.

- "İyi tarım uygulamaları verim ve kaliteyi artırıyor"

Soydan, iyi tarım uygulamaları sayesinde fındıkta verim ve kalitenin ciddi şekilde arttığının gözlendiğine dikkati çekerek, "Zaten bu projenin amacı fındıkta verim ve kaliteyi artırmaktı. İyi tarım uygulamalarını şimdiye kadar doğru şekilde sürdüren üreticiler, sertifikalarını aldıktan sonra ilgili bakanlık tarafından da destekleniyor." ifadesini kullandı.

Uygulama sayesinde üreticinin ekonomik olarak kazanç elde ettiğini belirten Soydan, ihraç ürünü fındığın kalitesinin artmasıyla Türkiye'nin bundan kazançlı çıktığını söyledi.

Soydan, iyi tarım uygulamaları sayesinde fındıkta baş gösteren bazı hastalıkların da önüne geçildiğine işaret ederek, tüm üreticilerin ilgili ziraat odaları ya da Tarım ve Orman il müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan yararlanmalarını istedi.

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