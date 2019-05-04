Fındıkta iyi tarım uygulamaları öğrenci ve çiftçilere öğretiliyor

Turan, örnek bahçede solucan gübresinin kalite ve verime etkisi konusunda da çalışma yürütüldüğünü bildirerek, bunun sonuçlarını da bu yıl değerlendireceklerini kaydetti.

Çalışmanın ilk ürününü bu yıl ağustos ayında alacaklarını belirten Turan, meyve kalitesindeki biyokimyasal değişikliklerle fiziksel özelliklerdeki değişimleri inceleyerek iyi tarım uygulaması yapılan ve yapılmayan alanlardaki farklılığı ortaya koyacaklarını aktardı.

Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde bahçede fındık eksperliği programı öğrencileriyle uygulama yaptıklarını anlatan Turan, "Öğrenciler, gösterdiğimiz yöntemleri burada uyguluyor. İki öğrencimizden 'body' oluşturduk. Bu öğrencilerimize 10'ar ocak tespit ettik. Bu ocaklarda her öğrencinin ismi yazıyor. Yıl sonuna kadar tarım takvimine göre uygulamaları burada yapacaklar. Yıl sonunda en güzel ocak için öğrencilerimize ödül vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Proje koordinatörü Ayşegül Köse Goloğlu ise fındıkta meyve kalitesini artırmak için uygulanması gereken zirai işlemleri hem çiftçilere hem de öğrencilere göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Fındık tarımının çiftçiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Goloğlu, "Özellikle fındık kalitesinin ihracat sektöründe önemli yere sahip olduğunu belirtmemizde fayda var. Yapmış olduğumuz tüm uygulamalarla fındık tarımını gelecek nesillere doğru uygulamalarla aktarmak ve bu kapsamda fındığın sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

