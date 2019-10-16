Fındıkta kalite ve verimlilik için ekipman desteği

Ordu'da, fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla üreticilere ekipman dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) desteklenen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında eğitim ile makine ve alet dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun, dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye'de ise yüzde 35'ini sağlayan ve fındığın başkenti olarak nitelendirdikleri şehir olduğunu söyledi.

Fındıkta bahçelerin yaşlandığını, verimin düştüğünü ama dünyadaki rekabetin de kızıştığını belirten Yavuz, "Rekabet gücümüzü korumak, geliştirmek bakımından bizim birim alandan verim miktarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Birim alandan elde ettiğimiz verimimiz düştükçe rekabet gücümüz de karımız da kalmıyor ve göçü tartışmaya başlıyoruz." dedi.

Yavuz, Valilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odalarıyla "Birim alanda verimi nasıl yükseltiriz?" sorusu üzerinde sürekli çalıştıklarını ifade ederek, "Bunun için de bilimsel teknikleri kullanmak gerekiyor. Başta budama, gübreleme, yaşlanan bahçelerin sökülerek yenilerinin oluşturulması dahil olmak üzere yaygın bir proje uygulamak istiyoruz." diye konuştu.