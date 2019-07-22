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"Fındıkta kirli oyun açığa çıkarılmalıdır"

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "10 gün önce 18-20 lira olan fındık fiyatları bir anda neden 12-13 lira seviyelerine düştü? Fiyatlarla kim oynuyor? Bunu da ilgili kurumların araştırması gerekir. Üreticinin emeği üzerinde oynanan kirli oyun açığa çıkarılmalıdır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "10 gün önce 18-20 lira olan fındık fiyatları bir anda neden 12-13 lira seviyelerine düştü? Fiyatlarla kim oynuyor? Bunu da ilgili kurumların araştırması gerekir. Üreticinin emeği üzerinde oynanan kirli oyun açığa çıkarılmalıdır." dedi.

Soydan, Karadeniz'deki ziraat odalarının başkanları, yöneticileri ve çiftçilerin katılımıyla Altınordu Ziraat Odası Meclis Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fındığın, Karadeniz Bölgesi ve ülke açısından vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Soydan, dünyada "fındık" deyince akla gelen ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Dünya fındık talebinin ortalama yüzde 87'sini tek başına Türkiye'nin karşıladığını aktaran Soydan, "Sadece talep olarak değil, dünya fındık üretiminin ortalama yüzde 70’i de ülkemizde yapılmaktadır. Bu kadar önemli bir üründe, yeri doldurulamaz bir konumda bulunmamızı kim sağlıyor diye baktığımızda, Karadeniz Bölgemizdeki 400 bin fındık üreticisi aileyi görürüz." diye konuştu.

Ülke genelinde 400 bin fındık üreticisinin 700 bin hektar alanda fındık ürettiğini ve ülkeye her yıl ortalama 2 milyar dolar döviz kazandırdığını kaydeden Soydan, "Fındık dışında bu kadar fazla ihracat yaptığımız başka bir tarım ürününe sahip olmadığımızı da burada belirtmeliyiz.
Fındık, Karadeniz Bölgemizde, sadece fındık üreticilerinin değil, işçisinden, nakliyesine, fındık işleyeninden, ticaretine yüz binlerce kişinin ve ailenin de en önemli geçim kaynağıdır." diye konuştu.

- "Karadeniz insanının işi de aşı da fındıktır"

Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde hayatın fındık üzerine kurulu olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Karadeniz insanının işi de aşı da fındıktır. Buna rağmen, bu kadar değerli ürünü üreten fındık üreticisi zor durumdadır. Yeterince gelir elde edememekte, elde ettiğini de yaptığı masraflara harcamaktadır. Kalan tutar da borçlarını kapatmaya yetmemektedir.
Fındıkta hasada yaklaştığımız şu günlerde, hemen her yıl yaşayarak gördüğümüz oyunlar ve spekülasyonlar, bu yıl da tekrar ediliyor. Hasattan çok önce daha ortada bir şey yokken, hiçbir bilimsel temele dayanmayan rekolte tahminleri yapılmış, olmayan fındığın fiyatı aylar öncesinden spekülasyonla belirlenmeye çalışılmıştır."

Fındıkta özellikle ilk dönemlerde, ürün üreticinin elindeyken oluşan fiyatın çok önemli olduğuna değinen Soydan, "Bizim tek derdimiz üreticimizin emeğinin karşılığını almasıdır. İşte burada Toprak Mahsulleri Ofisi büyük önem taşıyor. Çünkü ne yazık ki ülkemizde serbest piyasa düzeni, fındıkta işlememektedir." açıklamasında bulundu.

- Fiyat tepkisi

Soydan, fındık fiyatının son günlerde düşüş yaşadığını da belirterek, şunları kaydetti:

"10 gün önce 18-20 lira olan fındık fiyatları, ortada yeni mahsul fındık çıkmamışken, bir anda neden 12-13 lira seviyelerine düştü. Fiyatlarla kim oynuyor? Bunu da ilgili kurumların araştırması gerekir. Üreticinin emeği üzerinde oynanan kirli oyun açığa çıkarılmalıdır. Biz bu oyunun farkındayız. Bu oyunu oynayanların hedefi, hasada yaklaştığımız şu günlerde piyasadaki fiyatları düşük gösterip Ofisin düşük fiyatla piyasaya girmesini sağlamaktır. TMO da bu oyuna gelmemelidir. Üreticiyi bu yapıda koruyacak tek kuruluş TMO'dur."

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Anahtar Kelimeler:
Basın Toplantısı fındık karadeniz TZOB

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