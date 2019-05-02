FİNANS

Fındıkta külleme hastalığıyla mücadele

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Fındıkta külleme hastalığıyla ilgili ne kadar erken ve zamanında müdahale yaparsak o kadar başarılı oluruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta külleme hastalığıyla ilgili ne kadar erken müdahale edilirse o kadar başarılı olunacağını söyledi.

Ordu'da Ziraat Odaları yetkililerince üreticilere külleme hastalığıyla mücadele kapsamında uygulamalı eğitim verildi.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesindeki eğitimi takip eden Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede özellikle son 4-5 yıldır fındıkta külleme hastalığının görüldüğünü vurguladı.

Bir süre sonra bu hastalığın ciddi boyut kazandığını ifade eden Soydan, külleme hastalığının özellikle fındık dallarında ve çotanak üzerinde beyaz bir tabakaya neden olarak ürünün çürümesine, olgunlaşmadan dökülmesine neden olduğunu aktardı.

Soydan, külleme hastalığına karşı mücadelenin bu dönemde yapılması gerektiğine işaret ederek, üreticilerin bu hastalığa karşı zamanında ve etkin şekilde mücadele yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Külleme hastalığıyla mücadele kapsamında ilaçlamanın son derece önemli olduğuna işaret eden Soydan, zamanında yapılacak çalışmayla bahçelerin külleme hastalığından kurtulabileceğini söyledi.

Soydan, zamanında yapılan ilaçlamanın fındığa olumlu yansıyacağına dikkati çekerek, "İlk yıllarda külleme hastalığını pek anlayamamıştık. Bundan dolayı da çiftçilerimiz ilaçlama yapmadılar. O yıllarda birçok bahçede fındık dökülmeleri de görüldü. Bu da ciddi rekolte düşüşlerine neden olmuştu." diye konuştu.

Üreticilerin bu hastalığa karşı zamanında tedbir almasını isteyen Soydan, "Fındıkta külleme hastalığıyla ilgili ne kadar erken ve zamanında müdahale yaparsak o kadar başarılı oluruz." ifadesini kullandı.

Soydan, hastalıkla mücadele ederken ilacın dozajının da iyi ayarlanması gerektiğini belirterek, tüm üreticilerin bu gibi konularda Ziraat Odalarındaki tarım danışmalarına başvurmalarını önerdi.

Üreticilerden Aydın Karadeniz ise yaklaşık 30 yıldır fındık yetiştirdiğini belirterek, "Son yıllarda bu hastalıkla karşı karşıya kaldık. Ben de üç yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Tarım danışmalarımızın katkılarıyla şimdiye kadar iyi sonuçlar aldık." dedi.

Hastalıkla mücadele kapsamında ziraat odalarının verdiği eğitimleri son derece olumlu bulduğunu dile getiren Karadeniz, verilen eğitimlerle üreticilerin daha da bilinçlendiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık külleme hastalığı ordu TZOB

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