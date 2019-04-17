FİNANS

Fındıkta lisanslı depoculuğun önemi

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akbulut: - "Stratejik bir ürün olarak gördüğümüz fındığın yurt dışına pazarlanmasında da elimizi güçlendirmek için mutlaka lisanslı depoculuğa geçmeliyiz"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, "Stratejik bir ürün olarak gördüğümüz fındığın yurt dışına pazarlanmasında da elimizi güçlendirmek için mutlaka lisanslı depoculuğa geçmeliyiz." dedi.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta yanlış depolamanın ürün kaybına yol açtığını, bunun sonucunda da üreticilerin ekonomik anlamda zarar gördüğünü söyledi.

Fındığın depolama sürecinin hasatla birlikte başladığını belirten Akbulut, "Üreticinin hasattan sonra ürününü mümkün olduğunca sağlıklı koşullarda kurutması, özellikle jüt çuvallarda tutması ve sonrasında doğru depolarda muhafaza etmesi gerekiyor. Fındık raf ömrünün uzun kalabilmesi için bu süreçler son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.

Akbulut, üreticilerin doğru depolama yapması durumunda Türk fındığının alıcıya hak ettiği fiyattan ulaşacağına işaret ederek, bu konuda uzun süredir uğraş verdiklerini ve üreticileri doğru bilgilendirmek adına çalıştıklarını kaydetti.

Üreticilerin fındığını sağlıklı depolarda tutması ve bunun sonucunda da yüksek gelir etmesinin sektöre olumlu yansıyacağının ifade eden Akbulut, üreticilerin bu noktada doğru bildiği yanlışlardan vazgeçmesini istedi.

Fındıkta yıllık kayıpların deponun şartlarına göre değiştiğine dikkati çeken Akbulut, "Çok az kayıpların yaşandığı depoların yanında yıllık yüzde 1-2'lik düzeyde kayıpların söz konusu olduğu depolar da var. Sağlıklı depo ürünün miktarının yanı sıra, kalite yönünden de önem arz etmektedir. Çünkü fındıkta kalite kaybolmuşsa ürünün değeri de kayboluyor." ifadelerini kullandı.

Akbulut, fındıkta lisanslı depoculuğun önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda maalesef yeterli düzeyde lisanslı depolara bırakılan ürünümüz yok. Stratejik bir ürün olarak gördüğümüz fındığın yurt dışına pazarlanmasında da elimizi güçlendirmek için mutlaka lisanslı depoculuğa geçmeliyiz. Sanayici de zaten bunu bekliyor."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depo konusunda tecrübesi ve bilgi birikiminin fazla olduğunu belirten Akbulut, bunun sektöre kanalize edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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