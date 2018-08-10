FİNANS

"Fındıkta muhtemel zarar 600-700 ton civarında"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Fındık rekoltesi 200 bin ton civarında, yağış alan, özellikle felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi" - "Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde atılması gereken her adım atılacaktır"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık rekoltesinin yaklaşık üçte birlik bölümünün Ordu'da selden zarar gören, aşırı yağış alan bölgede üretildiğini belirterek, "Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde atılması gereken her adım atılacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valisi Hakan Güvençer'i ziyaret etti, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyareti sırasında gazetecilerin Ordu'daki sel felaketinin ardından bölgede alınan tedbirlere ilişkin sorusunu yanıtlayan Pakdemirli, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Ordu'da 230 bin hektar alanda üretim yapıldığını, bu yıl fındıkta rekoltenin 200 bin ton civarında beklendiğini dile getiren Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Fındık rekoltesi 200 bin ton civarında, yağış alan, özellikle felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi. Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde gereken her adım atılacaktır. Üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet şefkatli kollarını uzatacak ve ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada herkes müsterih olsun."

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin yeni sistem ve 100 günlük İcraat Programı ile yeniden şahlanacağını, 16 yıllık hizmetlerin çok daha fazlasının yapılacağını, geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.

Pakdemirli, ziyaretinin ardından Manisa Valiliği önünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayvan koruma derneklerine kedi-köpek evi, beslenme odakları, mama ve su kabı dağıtımı törenine katıldı, dernek temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

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