GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta yaşanan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için başta siyasiler olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının mutlaka bir araya gelmeleri gerektiğini ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta yaşanan sıkıntıların günübirlik beyanat ve söylemlerle çözülemeyecek hale geldiğini belirtti.

Fındıkla ilgili sorunların ertelenmesinin sorunları büyüttüğünü aktaran Karan, "Fındıkta yaşanan sorunlar ertelene ertelene dağ gibi oldu. Bu dağın altında en fazla üretici ezilmekte. Üreticilerin de artık ezilmeye tahammülü ve takati kalmadı. Fındıkta yaşanan sorunların çözümleri için iktidarı, muhalefeti başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının bir masa etrafında bir araya gelmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest piyasada fındık fiyatlarının da belli kesim tarafından, yükselmesine izin verilmediğini savunan Karan, şunları kaydetti:

"Dolar bazında 18-19 lira olması gereken fındık fiyatı ne yazık ki 13 lira ve altında işlem görüyor. Yüksek kur artışına bağlı olarak her şeye yüzde 100’e varan oranlarda zam gelirken, fındık fiyatı dolar bazında yüzde 35 düştü. Bu rakamlar karşısında kaybeden kim? Türk fındık üreticisi ve Türkiye ekonomisi. Çiftçi ürününü 2-3 lira daha pahalı satsa kim ne kaybeder ya da kazanan Türkiye olmaz mı?"

