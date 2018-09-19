"Fındıkta piyasa şartları bozuldu"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Artacak olan fındık fiyatı aşağı gidiyor. Arz talep dengesi, piyasa şartları hepsi artık bozuldu." dedi.

Karan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara yeteri kadar fındık inmemesine rağmen fiyatların düştüğünü söyledi.

Arz talep dengesine göre artması gereken fındık fiyatlarının aşağı yönlü olduğuna dikkati çeken Karan, "Artacak olan fındık fiyatı aşağı gidiyor. Arz talep dengesi, piyasa şartları, hepsi artık bozuldu. Her sene biz fındık fiyatı konuşmaktan bıktık, bunu konuşmaktan asli görevlerimizi yapmaz duruma geldik." ifadesini kullandı.

Karan, bu sezon fındığın maliyetinin 14 lira 90 kuruş olduğunu ancak piyasada 13 liradan fındık alınmaya çalışıldığını belirterek, "Buna artık bir çözüm bulmamız gerek. 'Üreticiyi ezdirmeyeceğiz'in açılımı ne? Kamuoyu ile bunun paylaşılması lazım. Gübre fiyatları iki misli, işçi fiyatları iki misli, ilaçlar çıktı iki katı fiyatına ama fındığa bakıyoruz, geçen yılki fiyatlarla üç aşağı beş yukarı aynen." diye konuştu.