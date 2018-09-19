FİNANS

"Fındıkta piyasa şartları bozuldu"

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "Artacak olan fındık fiyatı aşağı gidiyor. Arz talep dengesi, piyasa şartları, hepsi artık bozuldu"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Artacak olan fındık fiyatı aşağı gidiyor. Arz talep dengesi, piyasa şartları hepsi artık bozuldu." dedi.

Karan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara yeteri kadar fındık inmemesine rağmen fiyatların düştüğünü söyledi.

Arz talep dengesine göre artması gereken fındık fiyatlarının aşağı yönlü olduğuna dikkati çeken Karan, "Artacak olan fındık fiyatı aşağı gidiyor. Arz talep dengesi, piyasa şartları, hepsi artık bozuldu. Her sene biz fındık fiyatı konuşmaktan bıktık, bunu konuşmaktan asli görevlerimizi yapmaz duruma geldik." ifadesini kullandı.

Karan, bu sezon fındığın maliyetinin 14 lira 90 kuruş olduğunu ancak piyasada 13 liradan fındık alınmaya çalışıldığını belirterek, "Buna artık bir çözüm bulmamız gerek. 'Üreticiyi ezdirmeyeceğiz'in açılımı ne? Kamuoyu ile bunun paylaşılması lazım. Gübre fiyatları iki misli, işçi fiyatları iki misli, ilaçlar çıktı iki katı fiyatına ama fındığa bakıyoruz, geçen yılki fiyatlarla üç aşağı beş yukarı aynen." diye konuştu.

Serbest piyasa koşullarının işlevini kaybettiğini öne süren Karan, "Buna Rekabet Kurumu mu müdahale edecek? Siyasiler mi müdahale edecek? Kim müdahale edecek? Ülke olarak biz artık üreticiyi koruyamamışken, tüketiciyi ve sanayiciyi de koruyamaz hale geldik." dedi.

Nurittin Karan, soruna hızlı şekilde, FİKSOBİRLİK, Toprak Mahsulleri Ofisi ya da başka bir kurumla mutlaka müdahale edilmesi ve üreticinin sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Alıcıların az, piyasanın durgun olması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumunun gerçekleşemediğini dile getiren Karan, şunları kaydetti:

"Artık o günkü alıcının moral ve motivasyonuna göre fiyat belirlenmiş oluyor, sektörde zaten asıl sıkıntı da bu. Tekel ve kredi faizleri nedeniyle piyasada nakit sıkıntısı var. Bu sene emanete bırakılan fındık da az, geçen yıla göre 5'te biri kadar fındık emanet edildiği belirtiliyor ama buna rağmen fiyat yükselmiyor. Bunun bir sebebi tekel, bir sebebi ise kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı sanayici ve manavın kredi kullanıp fındık alamamasıdır. Bir nakit sıkışıklığı var piyasada. Hal böyle olunca manav da fiyatı aşağı çekiyor."

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