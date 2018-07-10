FİNANS

Fındıkta rekolte tespit çalışması tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Fındık rekolte çalışmaları tüm il ve ilçelerde özverili şekilde yapıldı. 2018 yılı fındık rekoltesini önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı açıklayacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık üretiminin yapıldığı tüm illerde rekolte tespit çalışmasının bugün itibarıyla son erdiğini belirtti.

Fındıkta rekolte tespit çalışmasının geçen yıllarda olduğu gibi Bakanlık çatısı altında yürütüldüğü bilgisini veren Soydan, çalışmanın ise 10 gün sürdüğünü kaydetti.

Rekolte tespit komisyonunda yer alan tüm üyelerin en doğru rekolteyi belirlemek için elinden geleni yaptığını ifade eden Soydan, "Fındık rekolte çalışmaları tüm il ve ilçelerde özverili şekilde yapıldı. 2018 yılı fındık rekoltesini önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı açıklayacak." dedi.

Rekolte çalışmasında elde edilen verilerin kısa zamanda Bakanlığa gönderileceğini de kaydeden Soydan, "Üreticilerimizden ve vatandaşlarımızdan beklentimiz Bakanlık fındık rekoltesini açıklamadan başka kurum ve kuruluşların açıklamalarına itibar etmesin." diye konuştu.

- "Fındıktaki hastalıklar da tespit edildi"

Soydan, bu yıl yürütülen rekolte tespit çalışmasında fındıktaki bazı hastalıkların da tespitinin yapıldığını ifade ederek, "Bölgemizde son yıllarda küllenme, fındık kurdu ve dalkıran gibi hastalıklar baş göstermiş ve bu hastalıklarda rekolteye olumsuz etkilemişti. Bu yılki çalışmada bu hastalıkların ne ölçüde ve hangi boyutta olduğu da tespit edildi." şeklinde konuştu.

Soydan, 10 gün boyunca 100'ün üzerinde farklı noktada çalışma yürüten komisyon üyeleri, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fındık Araştırma Enstitüsü, ziraat odası il temsilcileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık karadeniz Rekolte çalışması TZOB

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