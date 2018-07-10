Fındıkta rekolte tespit çalışması tamamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık üretiminin yapıldığı tüm illerde rekolte tespit çalışmasının bugün itibarıyla son erdiğini belirtti.

Fındıkta rekolte tespit çalışmasının geçen yıllarda olduğu gibi Bakanlık çatısı altında yürütüldüğü bilgisini veren Soydan, çalışmanın ise 10 gün sürdüğünü kaydetti.

Rekolte tespit komisyonunda yer alan tüm üyelerin en doğru rekolteyi belirlemek için elinden geleni yaptığını ifade eden Soydan, "Fındık rekolte çalışmaları tüm il ve ilçelerde özverili şekilde yapıldı. 2018 yılı fındık rekoltesini önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı açıklayacak." dedi.

Rekolte çalışmasında elde edilen verilerin kısa zamanda Bakanlığa gönderileceğini de kaydeden Soydan, "Üreticilerimizden ve vatandaşlarımızdan beklentimiz Bakanlık fındık rekoltesini açıklamadan başka kurum ve kuruluşların açıklamalarına itibar etmesin." diye konuştu.