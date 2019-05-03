"Fındıkta verimi artırmamız lazım"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta verimi artırmaları gerektiğini belirterek, "Dekar başına şu anda 80 ila 85 kilogram fındık alıyoruz. Bizim dekar başına minimum 200 kilogram çıkmamız lazım." dedi.

Yavuz, Valilik Toplantı Salonunda, Altınordu ilçesinde seçimler sonrası göreve başlayan 92 mahalle muhtarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Burada konuşan Yavuz, muhtarlarla her fırsatta bir araya geleceklerini ifade ederek, sorun, talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi.

Yavuz, İçişleri Bakanlığınca Kırsal Altyapı Destekleme Projesi (KIRDES) kapsamında Valiliklere kaynaklar aktarıldığını ve kırsal alanda ihtiyaç duyulan acil altyapı hizmetlerini tamamlamak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile protokollerin imzalandığını hatırlatarak, ihalesi tamamlanarak yapımına başlanılan yolların muhtarlar tarafından denetlenmesini istedi.

KIRDES projesi kapsamında önemli yollar yaptıklarına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti: