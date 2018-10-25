Fırat Nehri'nden 27 milyar dolar enerji geliri

Karahocagil, üretilen enerjinin dolaylı olarak bölgedeki diğer yatırımları da finanse ettiğine dikkati çekerek, bu nedenle sürekli GAP için "kendini ödeyen proje" nitelendirmesinde bulunduklarını dile getirdi.

Hükümetin bölgeye sunduğu pozitif ayrımcılık dolayısıyla projeye olan ödeneklerin her yıl artırıldığını ifade eden Karahocagil, proje kapsamında bugüne kadar büyüklü küçüklü 15 barajın tamamlandığını belirtti.

Karahocagil, şöyle devam etti:

"GAP enerji ve toprak potansiyelimizi değerlendirmek üzere oluşturulmuş bir kalkınma hamlesidir. Bu çerçevede enerji yatırımlarımız oldukça iyi bir seviyededir. Fırat Nehri üzerindeki enerji kapasitemizin tamamı neredeyse kullanılır vaziyettedir. Dicle Nehri üzerindeki inşaatlarımız ise devam ediyor. Fırat Nehri üzerinde Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış barajları ile dünyanın sayılı büyük barajlarından olan, yıllık 2 bin 400 megavat gibi ciddi bir elektrik üretim potansiyeline sahip Atatürk Barajı var. Bunların ürettiği enerji ise 25 yılda neredeyse 30 milyar megavatsaati bulmuş durumdadır ki bunun karşılığı yaklaşık 27 milyar dolardır. Dicle üzerindeki çalışmalar ise henüz devam ediyor. Kral Kızı ve Dicle Barajı bitmiş durumda, Batman Barajı çalışıyor. Sulama ve enerji üretiminde ise Silvan Barajı da ciddi bir öneme sahiptir."

- Hedefte Silvan ve Ilısu var

Sadrettin Karahocagil, bölgenin çok ciddi bir enerji ve toprak potansiyeli olduğuna işaret ederek, GAP'ın söz konusu değerleri Türkiye'ye kazandırmak için faaliyete geçirildiğini söyledi.