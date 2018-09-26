"Fırat'ın balıkları" ekonomiye katkı sağlıyor

HALİL FİDAN - Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı'nda yetiştirilerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki baraj göletlerine bırakılan sazan ve alabalık ile Fırat havzasının endemik türlerinden şabut, bir çok ailenin geçim kaynağı oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkati çekiyor.

Bozova ilçesindeki DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde üretilerek baraj göletlerine bırakılan sazan, alabalık ve Fırat havzasının endemik türlerinden şabut yöre halkı için geçim kaynağı oldu.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı bünyesindeki tesiste yaklaşık 22 yıldır balık üretildiğini söyledi.

- 10 milyonun üzerinde balık hedefi

DSİ olarak, popülasyonu artırmak ve bölge halkına ek gelir sağlamak için yavru balıkları baraj göllerine bıraktıklarını anlatan Gökçe, şunları kaydetti: