Fırıncılardan ekmek düzenlemesine destek

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek israfını da önlemeyi öngören yönetmelik değişikliğinin bu konuda yürütülen çalışmalara artı bir değer katacağını belirterek, "Artık büyük mağazalar, zincir marketler ve ekmek satışı yapan bakkallar, iadenin yüzde 5 olarak belirlenmesini dikkate alarak, satacakları kadar ekmek almanın hesabını yapacaklardır." dedi.
Balcı, Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Düzenlemenin ekmek israfının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara artı bir değer katacağını belirten Balcı, "Yönetmelikle artık büyük mağazalar, zincir marketler ve ekmek satışı yapan bakkallar, iadenin yüzde 5 olarak belirlenmesini dikkate alarak, satacakları kadar ekmek almanın hesabını yapacaklardır." ifadesini kullandı.
Balcı, söz konusu değişikliğin uygulanmasında denetim mekanizmasının önemli olduğun altını çizerek, 4,9 milyon adet olan günlük ekmek israfının azaltılmasının ekonomiye de katkı sağlayacağını anlattı.
İsrafı önleme seferberliğinde topyekün hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:
"Bir başka önemli nokta da yüzde 20'lik kar marjının yönetmelikte yer alması. Bu haksız rekabeti önleyeceği gibi kaliteli üretimden de taviz verilmemesini sağlayacak. Bizler ekmek üreticileri olarak yapılanları önemsiyoruz. Ekmekte kalite ve hijyenin vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor ve ekmek israfının önlenmesi noktasında federasyon olarak dün olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymakta kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz."
Söz konusu yönetmelik değişikliği, 7 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve ilgili kanunlar kapsamında azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'inin satılamadığı gerekçesiyle iade edilebileceği düzenlenerek hem üreticilerin korunması hem de israfın önlenmesinin hedeflendiği belirtilmişti.
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