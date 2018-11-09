Fırıncılardan ekmek düzenlemesine destek

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek israfını da önlemeyi öngören yönetmelik değişikliğinin bu konuda yürütülen çalışmalara artı bir değer katacağını belirterek, "Artık büyük mağazalar, zincir marketler ve ekmek satışı yapan bakkallar, iadenin yüzde 5 olarak belirlenmesini dikkate alarak, satacakları kadar ekmek almanın hesabını yapacaklardır." dedi.

Balcı, Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Düzenlemenin ekmek israfının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara artı bir değer katacağını belirten Balcı, "Yönetmelikle artık büyük mağazalar, zincir marketler ve ekmek satışı yapan bakkallar, iadenin yüzde 5 olarak belirlenmesini dikkate alarak, satacakları kadar ekmek almanın hesabını yapacaklardır." ifadesini kullandı.

Balcı, söz konusu değişikliğin uygulanmasında denetim mekanizmasının önemli olduğun altını çizerek, 4,9 milyon adet olan günlük ekmek israfının azaltılmasının ekonomiye de katkı sağlayacağını anlattı.