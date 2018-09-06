"Fırıncının yaptığı fedakarlığı uncu da yapsın"

İZMİR (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili ve İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, kurdaki spekülatif artışa bağlı olarak ekmek maliyetlerinin arttığını ancak "hemen zam yapalım" anlayışında olmadıklarını belirtti.

Durmuş, AA muhabirine, bir ay içinde un fiyatlarına yüzde 45, maya fiyatlarına ise yüzde 40 ila 50 arasında bir artışın yapıldığını söyledi.

Fırıncı esnafının bu maliyeti yüklenerek ekmek üretmeye devam ettiğini ifade eden Durmuş, "Türkiye zor bir ortamdan geçiyor, bu ülke bizim, her türlü fedakarlığı yapmamız gerekir. Bazı fırsatçılar gibi 'dolara zam geldi biz de hemen zam yaparız' demiyoruz ama fırıncılar fedakarlık yapıyorsa un sanayicisi de mayacı da yapmalı, aynı geminin içindeyiz." dedi.

Durmuş, artan girdi maliyetlerinin yanı sıra un firmalarının vadeleri kısaltıp peşin para ile satış yapmasının da esnafı zorladığını belirtti.

Ekmeğin girdi ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini, bu konuda hükümetin çalışma yapmasını istediklerini kaydeden Durmuş, "Federasyonumuz hiçbir zaman ekmeğin fiyatı ya da gramajının değişmesini istemez. Maliyetlerde yüksek artışlar var ama şu fiyatların yatışmasını bekliyoruz. Ekmek girdilerine yapılan zamlar acilen geri çekilmeli." diye konuştu.

