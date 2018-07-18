"Özellikle Işık Ahşap ve Hasırcı Tekstil'de gayet iyi neticelerimiz var. Işık Ahşap'ta ciro olarak yüzde 38 büyüme var. Hasırcı Tekstil'de aktif olarak yüzde 9 büyüme söz konusu. Tabii bu yapının en büyük yapılarından birisi de Naksan Holding. Naksan'ı biz devraldığımızda artık maaş ödeyemez durumdaydı. Bugün gezdiğimiz Naksan'ın plastik fabrikası, bugün Ortadoğu'nun en büyük fabrikası konumunda. Bu fabrika yüzde 10 kapasiteyle çalışıyordu, şimdi yüzde 80 kapasiteyle çalışır durumda. Naksan Holding'de 3 bin 548 kişi çalışıyor. Bu firmaların her biri milli servet. Bu firmalar katma değer ve istihdam üretmeye devam edecekler. Naksan bizim sorunlu firmalarımızdan birisi olmasına karşın toparladık. Arkadaşlarımız da yoğun şekilde çalışıyor."

