FİNANS

"Firmaların borçlarının yapılandırılmasını bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Durağan olan firmalarımızın harekete geçmesi konusunda önlemler alınmalı. Bu firmaların mevcut borçlarının orta ve uzun vadeli şekilde yapılandırılmasını bekliyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Durağan olan firmalarımızın harekete geçmesi konusunda önlemler alınmalı. Bu firmaların mevcut borçlarının orta ve uzun vadeli şekilde yapılandırılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası olarak yeni hükümetten acil beklentileri olduğunu belirtti.

Seçimlerin geride kaldığını anımsatan Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle mevcut durumdan daha iyi duruma gelmemiz için yapılması gereken bazı uygulamalar var. Durağan olan firmalarımızın harekete geçmesi konusunda önlemler alınmalı. Bu firmaların mevcut borçlarının orta ve uzun vadeli şekilde yapılandırılmasını bekliyoruz. Böylece firmalarımızın rahat bir nefes alarak geleceğe dönük atacakları adımlarla ekonomiyi harekete geçirmeleri en büyük arzumuzdur. Bu yapılandırmada elbette bankalarımızın yapacakları kredilendirmelerde biraz daha hassas davranmalarını, geçmişteki bazı olumsuzlukları çok fazla ön plana çıkartmadan geleceğe dönük yapılandırmayı sağlamalarını bekliyoruz."

Hacısalihoğlu, bu konuda bankalara ve yeni kurulacak hükümete büyük görev düştüğünü vurgulayarak, "Bakanlar Kurulumuzun alacağı kararlar bankalarımızı direkt olarak etkileyecektir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi, firmalarımızın mevcut sıkıntılarını aşmasını, geleceğe dönük moral bulmasını, böylece üretim yapıp iç ve dış piyasaya açılarak ekonomiye daha fazla hareket getirmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek enflasyona bağlı olarak kredi ve mevduat faizlerinin bu kadar yükselmesinin ticari hayata ve yatırıma çok büyük engel teşkil ettiğini kaydeden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Faiz oranlarının yüksek olmasının yatırımcıyı caydırıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bunlara bağlı olarak kredi miktarlarının artmasının da faiz oranlarıyla üyelerimizi zor durumda bırakacağı aşikardır. Özellikle yatırımlarını döviz kuruyla yapan firmalarımız var. Döviz kurlarındaki artışlar firmalarımızı olumsuz etkiliyor. Bu bakımdan firmalarımızın yatırımlarındaki faiz oranlarının sübvanse edilmesi ve bu oranın en az yüzde 50'lere yükseltilmesi, yurt dışı kaynaklı döviz kredileriyle yatırım yapacak firmalarımıza sabit kur sübvansiyonu uygulanması en büyük beklentimizdir."

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Trabzon TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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