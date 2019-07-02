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Fırsatçılar hazine arazilerinde yakalandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

İMAR Barışı'nda başvuru süresi sona erdi.

Fırsatçılar hazine arazilerinde yakalandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İMAR Barışı'nda başvuru süresi sona erdi. Antalya'da müfettişler, özellikle denize yakın hazine arazilerinde hak sahibi olmak için 1 Ocak 2018 sonrasında yapıldığı tespit edilen 105 Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. Binaların 64'ü belediyeler tarafından yıkıldı. 400'e yakın kaçak inşaatla ilgili inceleme ve işlem ise sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemesiyle ilgili başvurular 15 Haziran 2019'da sona erdi. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için verilen Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanan uygulamada, 30 Haziran'da sona ermesi planlanan ödeme süresi, 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
FIRSATÇILARIN GÖZÜ ÖZELLİKLE SAHİLDE
1 Ocak 2018 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için geçerli olmayacak Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili Karadeniz'den Kapadokya'ya, İstanbul'dan Antalya'ya birçok kentte, düzenlemeyi kötü niyetli kullanmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıktı. Gazipaşa'dan Kaş'a 640 kilometre sahiliyle dünyanın en gözde kentlerinden biri olan Antalya'da, imar barışı fırsatçılarının 1 Ocak 2018'den sonra özellikle hazine arazilerine kaçak yapı yaptıkları tespit edildi.
105 BELGE İPTAL EDİLDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, 1 Ocak 2018'den sonra inşa edilen kaçak yapılar için özellikle hazine arazilerinin seçildiğine dikkat çekerek, fırsatçıların hem hazine arazisini satın alma hakkı kazanma, hem de kaçak yapısını 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapmış gibi gösterip Yapı Kayıt Belgesi ile meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Müfettişler, uydu görüntülerinden 1 Ocak 2018 öncesi ve sonrasına ait bu arazilerde yaptıkları incelemede, 105 kaçak yapı tespit etti. Hazine arazilerini hedef seçen 105 imar fırsatçısının Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi.
400'E YAKIN KAÇAK İNŞAAT
1 Ocak 2018 sonrasına ait kaçak yapılarla ilgili denetimler devam ediyor. Bu şekildeki yapılar müfettişlerin uydu görüntüleriyle yaptıkları incelemenin yanı sıra, vatandaş ihbarlarıyla da ortaya çıkarılıyor. Yetkililer, bu şekilde 400'e yakın kaçak inşaat ihbarı bulunduğunu, denetimler sonucunda Yapı Kayıt Belgelerinin iptalinin süreceğini dile getirdi.
BARAKA TARZI YAPILAR
İncelemelerde, sırf hazine arazisinde hak iddia etmek için baraka tarzı yapılar da belirlendi. Kaçak yapıların yıkım işinden sorumlu belediyeler tarafından ise bugüne kadar 64'ünün yıkımı gerçekleştirildi. Bu kişiler hakkında, hatalı beyan nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, ayrıca elektrik, su gibi aboneliklerinin iptali için de ilgili kurumlar bilgilendirildi.
KENTİN YARISI İMAR MEVZUATINA AYKIRI
İmar Barışı'ndan faydalanmak için Antalya'da toplam 167 bin 689 yapı kayıt belgesi oluşturuldu ve 1 milyar 202 milyon 236 bin TL ödeme alındı. 2018 yılı verilerine göre Antalya il genelinde toplam 286 bin civarında yapı bulunurken, yapı kayıt belgesi için 167 binin üzerinde başvuru yapılması, Antalya'daki yapıların yaklaşık yarısının imar mevzuatına aykırı olduğunu ortaya koydu.
EN ÇOK BAŞVURU MANAVGAT'TA
İmar Barışı'ndan en çok yararlanan ilçe Manavgat oldu. İlçeler sırasıyla şöyle:
Manavgat yüzde 13.2, 22 bin 135 adet. Kepez yüzde 12.7, 21 bin 296 adet. Alanya yüzde 9.4, 15 bin 763 adet. Muratpaşa yüzde 7.8, 13 bin 80 adet. Serik yüzde 6.5, 10 bin 899 adet. Kemer yüzde 6.3, 10 bin 564 adet. Aksu yüzde 6.2, 10 bin 397 adet. Konyaaltı yüzde 5.6, 9 bin 390 adet. Kaş yüzde 5.3, 8 bin 887 adet. Gazipaşa yüzde 4.9, 8 bin 216 adet. Kumluca yüzde 4.9, 8 bin 217 adet. Korkuteli yüzde 4.5, 7 bin 546 adet. Döşemealtı yüzde 3.3, 5 bin 534 adet. Gündoğmuş yüzde 2.8, 4 bin 695 adet. Finike yüzde 2.2, 3 bin 689 adet. Elmalı yüzde 1.9, 3 bin 186 adet. Demre yüzde 1.1, 1844 adet. Akseki yüzde 1, 1676 adet. İbradı yüzde 0.3, 675 adet.

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Fırsatçılar hazine arazilerinde yakalandıFırsatçılar hazine arazilerinde yakalandıFırsatçılar hazine arazilerinde yakalandıFırsatçılar hazine arazilerinde yakalandı

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