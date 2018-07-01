FİSKOBİRLİK 2018 ürünü fındık alımı için piyasaya girecek

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2018 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin, yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından 2013 yılından beri piyasaya girerek fındık aldığını anımsattı.

Her sene bir önceki yıla göre biraz daha fazla ürün almayı ve büyümeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu anlamda 2017 sezonunun kendileri açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Bayraktar, halen devam eden sezonda üreticilerden 15 bin tonu aşkın fındık alımı yaptıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Alım miktarımız her geçen yıl artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. 2017 yılı miktarımız 15 bin tonu aştı. Halen sezonu kapatmadık ve gelecek fındıklara talibiz." dedi.

FİSKOBİRLİK'in piyasa aktörlerinden biri konumuna geldiğini, üretici için pazarın yanı sıra ikinci bir alternatif olduğunu dile getiren Bayraktar, 2018 ürünü fındık alımı için de piyasaya gireceklerini bildirdi.