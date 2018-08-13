FİNANS

FİSKOBİRLİK 2018 ürünü fındık alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Peşin ve emanet sistem üzerinden alım politikamızı sürdüreceğiz. İsteyen üreticimiz teslim ettiği fındığın parasını hemen alabilecek. İsteyen ise depolarımıza emanete ürün bırakabilecek"

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 2018 ürünü fındık alımına başladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından 2013 yılından itibaren piyasaya girerek fındık alımı yaptığını belirtti.

Yeni mahsul ürün kabulüne bugün itibarıyla başladıklarını ifade eden Bayraktar, henüz hasadın devam ettiğini, bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde kendilerine ciddi miktarda fındık gelmesini beklemediklerini söyledi.

Bayraktar, peşin veya emanet sistem üzerinden alım politikalarını sürdüreceklerini dile getirerek, "İsteyen üreticimiz teslim ettiği fındığın parasını hemen alabilecek. İsteyen ise depolarımıza emanete ürün bırakabilecek. Emanet sistemini tercih eden çiftçilerimiz de istedikleri zaman parasını tahsil edecek." dedi.

Fındık üreticilerine, emanet için tercihlerini FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları çağrısında bulunan Bayraktar, "Depolarımızın kapıları sonuna kadar üreticilerimize açık. Serbest piyasa yerine fındıklarını emanet olarak FİSKOBİRLİK'e teslim etsinler. Kendilerinden herhangi bir ilave ücret alınmayacak. Gönül rahatlığı içinde çiftçimiz depolarımızı kullanabilir." diye konuştu.

Bayraktar, kendilerine gelecek tüm fındığı almaya talip olduklarını, kaynak sorunlarının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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2018 ürünü fındık alım sezonu başlangıç Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim

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