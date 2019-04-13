FİNANS

FİSKOBİRLİK fındık piyasasında regülasyon görevine hazır

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: - "Hem sanayi hem perakende hem üretim hem de alım boyutuyla biz bu konuya çok net bir şekilde hazırız. Bütün üretici kesimleri de aslında bu işi FİSBOBİRLİK'in yapmasını istiyor. Üreticilerimiz bize güveniyor. İnşallah bu güveni boşa çıkarmayız" - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Gerçek görev FİSKOBİRLİK'in olmalı. FİSKOBİRLİK zaten bir üretici kuruluşudur. Bu konuda görev almasını son derece doğru bulur ve önemseriz"

HAYATİ AKÇAY - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, hem sanayi hem perakende hem üretim hem de alım boyutuyla fındık piyasasında regülasyon görevine hazır olduklarını belirterek, "Bütün üretici kesimleri de aslında bu işi FİSBOBİRLİK'in yapmasını istiyor. Üreticilerimiz bize güveniyor. İnşallah bu güveni boşa çıkarmayız." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine, Ordu'da 11-12 Nisan'da gerçekleştirilen "Ulusal Fındık Çalıştayı"na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "TMO'ya gerek kalmadan FİSKOBİRLİK burada regülasyon görevi görsün." sözlerini değerlendirdi.

Bakan Pakdemirli'ye FİSKOBİRLİK'e olan güveninden dolayı teşekkür eden Bayraktar, "Bakanlığa geldiği günden bu yana FİSKOBİRLİK'e bakışı hep pozitif yönde olmuştur. Kendisi bizleri anlayan ve üreticilerin sorunlarını anlayan bir yaklaşım göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Ulusal Fındık Çalıştayı'nın sonuçlarının sektöre hayırlar getirmesi dileyerek, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu çalıştayla yakından ilgilenmesi de son derece önemlidir. Gözüken o ki bundan sonraki yıllarda da çalıştaylar devam edecek ve buradan çıkacak sonuçlar Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulacak. Buradan çıkardığımız sonuç budur." diye konuştu.

Bundan sonra çalıştaydan çıkarılan sonuçların daha dikkate alınacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Bayraktar, Bakan Pakdemirli'nin çalıştayda FİSKOBİRLİK'in ismini zikretmesi, bu işin asıl sahibinin FİSKOBİRLİK olduğunu beyan etmesinin tüm sektöre ve kendilerine bir mesaj olduğunu söyledi.

Bayraktar, kamuoyunun takip ettiği üzere uzun süreden bu yana FİSKOBİRLİK'i bu tür görevlere hazır hale getirmeye çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurumumuz FİSKOBİRLİK 70 yıllık tarihinin en hazır döneminde diyebiliriz. Hem ortaklarımız vasıtasıyla üretici tarafındayız, hem kooperatif tarafıyla sanayici alım tarafındayız, hem de üretim tesislerimiz sayesinde perakende tarafındayız. Dolayısıyla bu işi en iyi bilen kurumuz diyebilirim. Her anlamda biz bu işe hazırız."

- "Biz kimseyi de mahcup etmeyiz"

Bakan Pakdemirli'nin bu yaklaşımının tüm sektöre etkin olmasını temenni eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız FİSKOBİRLİK'in güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. FİSKOBİRLİK'in piyasada regüle görevi yapmasını istiyor. Bunu yapabilecek potansiyele sahip kurumun da FİSKOBİRLİK olduğunu söylüyor. Biz kimseyi de mahcup etmeyiz. FİSKOBİRLİK bu konuya çok net şekilde hazır. İnşallah hepimizi ve tüm üreticilerimizi iyi günler bekliyor. FİSKOBİRLİK'in 70-80 yıllık tecrübesi ve hafızası var. Aynı zamanda tüm bölgeye çok net şekilde hakim. Aslında FİSKOBİRLİK tüm bölge insanlarıyla iletişim halinde. Hepimiz bir aileyiz aslında. Dolayısıyla bundan sonra inşallah güçlendirilmiş bir FİSKOBİRLİK piyasayı regüle eden bir kuruma doğru gidiyor."

Bayraktar, bu işe kesinlikle hazır olduklarını vurgulayarak, "Hem sanayi hem perakende hem üretim hem de alım boyutuyla biz bu konuya çok net bir şekilde hazırız. Bütün üretici kesimleri de aslında bu işi FİSBOBİRLİK'in yapmasını istiyor. Üreticilerimiz bize güveniyor. İnşallah bu güveni boşa çıkarmayız." dedi.

- "Gerçek görev FİSKOBİRLİK'in olmalı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da Bakan Pakdemirli'nin sözlerine destek vererek, "Gerçek görev FİSKOBİRLİK'in olmalı. FİSKOBİRLİK zaten bir üretici kuruluşudur. Bu konuda görev almasını son derece doğru bulur ve önemseriz." diye konuştu.

FİSKOBİRLİK'in yapısında birtakım düzenlemeler yapılarak regülasyon görevi için hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Soydan, bu konuda kurumun işleyişinde değişikliğe gidilmesinin yeterli olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
FİSKOBİRLİK ordu Ulusal Fındık Çalıştayı

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