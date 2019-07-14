FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki fiyattan alım yapacak

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2019 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini ve pazar şartlarının üzerinde alım fiyatı uygulayacaklarını söyledi.

Bayraktar, genel müdürlük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni mahsul fındık alımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

"Peşin" ve "Emanet" sistem politikalarını uygulamaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, isteyen çiftçinin ürün bedellerini hemen, arzu edenlerin de daha sonra değerlendirmek üzere depolarına emanete bırakabileceklerini aktardı.

Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerine çıkarak ürün kabullerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Bayraktar, "Son 4 yıldan bu yana uyguladığımız bir metot var, piyasada oluşan fiyatın bir miktar üzerinde üreticilerimizden fındık alımı yapıyoruz. Bu politikamızı 2019 fındığı için de sürdüreceğiz." dedi.

Kendilerini tercih edecek tüm çiftçilerin ürünlerine talipli olduklarına değinen Bayraktar, "Bu anlamda alım depolarımız ve ekiplerimiz hazır durumda. Yine fındık işleme tesisimiz de hazır. Dolayısıyla biz üreticilerimizi korumaya çalışarak, FİSKOBİRLİK'in de bir ticari işletme olduğunu düşünerek alımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.