FİNANS

"FİSKOBİRLİK ve TMO'nun piyasada olması üreticiye yaradı"

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

GTB Başkanı Yaşar İbaş: - "Çiftçimiz ürününü değerlendirme sürecinde FİSKOBİRLİK ve TMO'nun izlediği politikaya göre hareket etti. Birlik ve Ofisin piyasada olması üreticimize yaradı"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş, fındık üreticisinin ürününü değerlendirme sürecinde FİSKOBİRLİK ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) izlediği politikaya göre hareket ettiğini belirterek, "Birlik ve Ofisin piyasada olması üreticimize yaradı." dedi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında piyasaya giren FİSKOBİRLİK'in ardından TMO'nun da 1 Kasım itibarıyla fındık alımına başladığını anımsattı.

Her iki kurumun da alım yapmasının çiftçiler için alternatif oluşturduğunu dile getiren İbaş, "FİSKOBİRLİK ve TMO'nun alımlarını sürdürmesi piyasayı özellikle fiyat açısından olumlu etkiledi. Her iki kurum tüccara alternatif oldu. Çiftçimiz ürününü değerlendirme sürecinde FİSKOBİRLİK ve TMO'nun izlediği politikaya göre hareket etti. Birlik ve Ofisin piyasada olması üreticimize yaradı." diye konuştu.

İbaş, TMO'nun alım kriterlerinin revize edilmesini istediklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek bölge milletvekilleri gerekse TMO yetkilileriyle sık sık görüşerek taleplerimizi ilettik. TMO, alımlarda yüzde 5 kırık ve yüzde 3 çürük kriterleri uygulamakta ve bu da mağduriyetlere neden olmaktadır. Ofis burada ticari mantıkla hareket etmemeli ve geçtiğimiz yıl olduğu gibi her gelen ürünü almalı. Biz çürüğün yüzde 5'e, çatlağın da yüzde 7'ye çıkarılmasını istiyoruz. Böylelikle çiftçimiz mağduriyet yaşamamış olur."

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Fındık alımı FİSKOBİRLİK Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş Toprak Mahsulleri Ofisi

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