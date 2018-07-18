FİNANS

"Fiskobirlik'e sahip çıkmamız gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran: - "Açıklamalar memnun edicidir ama sezon sonunda bunların gereğinin yapılmış olmasını görmek istiyoruz"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Fiskobirlik'in fındık alımının hem piyasa ve üretici tarafında dengeleyici etki yaptığını belirterek, "Açıklamalar memnun edicidir ama sezon sonunda bunların gereğinin yapılmış olmasını görmek istiyoruz." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fiskobirlik'in fındık alımının üretici açısından iyi bir gelişme olduğunu, yeterli derecede fındık alımı yapmasının piyasaya olumlu etkisi olacağını anlattı.

Geçmiş dönemlerde Fiskobirlik'in her yıl fındık alacağına dair beyanlar vermesine karşın gerçek anlamda piyasaya etki edebilecek ölçekte alım gerçekleştiremediğini aktaran Başaran, şunları kaydetti:

"Öncelikle Fiskobirlik bu zaafını ortadan kaldırmalı. Ortaklarla Fiskobirlik arasında sıkıntı var, bu da güven problemini ortaya çıkarıyor. Eğer fındıkla ilgili gelecek umudumuz varsa, çiftçinin kurduğu bu yapıyla olacaktır. O yüzden Fiskobirlik ortağıyla barışmalı ve piyasada fiyatı belirleyecek bir yapıya kavuşmalıdır. Fındık alıyor ama kendi entegrelerinde işleyebileceği kadar fındık alıyor. Bu da birliğe fiyat oluşturma imkanı vermiyor. Bütün bunları düşündüğümüzde Fiskobirlik'e sahip çıkmamız gerekiyor. Açıklamaları memnun edicidir ama sezon sonunda da bizler bunların gereğinin yapılmış olmasını görmek istiyoruz."

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