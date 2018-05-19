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FISTIK FİYATINDAKİ ARTIŞTA TOPTANCIDAN STOKÇUYA SUÇLAMA

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

RAMAZAN ayının gelmesiyle artan fıstık fiyatları hem baklavacıları hem de kuru gıda halindeki toptancıları isyan ettirdi.

"Antep'in zenginleri artık paralarını altın, Euro yerine Antep fıstığına yatırıyor" Haber-Kamera: Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) RAMAZAN ayının gelmesiyle artan fıstık fiyatları hem baklavacıları hem de kuru gıda halindeki toptancıları isyan ettirdi. İç Antep fıstığını satamadıkları için ellerinde bulundurmadıklarını belirten toptancılar, fiyat artışına, iç fıstıkları ellerinde bulundurup piyasaya sürmeyen stokçuların neden olduğunu söyledi. Rami Kuru Gıda Hali'ndeki, kabuklu fıstığın fiyatı 65 liradan, tatlılarda kullanılan İç Antep fıstığının fiyatı ise 210 liraya satılıyor. Toptancılar, kuru yemiş fiyatlarının artmasından şikayetçi olduklarını ve bu durumun satışlarını olumsuz etkilediğini belirtti. "ANTEPLİ TÜCCARLAR FIRSATÇILIK YAPIYOR" İç fıstık fiyatlarının artmasıyla satışların düştüğünü söyleyen Kuru Gıda Toptancıları'ndan Ağıt Uluhatun, "Şu anda Antepli tüccarlar malı saklıyor, satmak istemiyor. Onlar fırsatçılık yaptığı zaman biz de almıyoruz. Tatlıcılar mal almaya geliyor, fiyatları görünce almıyorlar biz de satmak istemiyoruz. Önceden 4-5 kilo Antep fıstığı satardım şimdi 200 gram,yarım kilo satıyorum" diye konuştu. "HURMANIN DA FİYATLARI ARTIYOR" Ramazan ayının gelmesiyle hurmaya da talebin arttığını fakat doların yükselmesiyle fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen Uluhatun, "Hurma dışarıdan geliyor, doların yükselmesi fiyatları baya etkiledi. Hurma, normalde dışarıda 55 lira, şu anda bizde 40 lira. Böyle olduğu halde halkın alım gücü yetmeyince satışlar azaldı" dedi. "ALTIN, EURO YERİNE ANTEP FISTIĞINA YATIRIM YAPIYORLAR" İç Antep fıstığının kilosu çok yüksek olduğu için ithal iç fıstık satan Mehmet Ünverdi ise, fiyatların yükselmesinin mahsulün azlığından kaynaklandığını belirterek "Bu konuda bir diğer büyük etken de stokçular. Antep'in zenginleri artık paralarını altın, Euro yerine Antep fıstığına yatırıyor. Yerli fıstığının fiyatları çok yüksek olduğu için müşterilere veremiyoruz, onlar da zaten almıyorlar. Tezgahta yer alan ithal fıstıklar ise Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya cumhuriyetlerinden geliyor" ifadelerini kullandı. ?İTHAL FISTIĞIN LEZZETİ AYNI OLMAZ" Çözüm olarak önerilen ithal fıstığın kabul görebileceğini ve tutabileceğini söyleyen Mehmet Ulu da,"İran fıstığı var, onu getirseler tutar. Tutmaz diye bir şey yok. Ama lezzeti aynı olmaz. Ona Antep fıstığı diyemezsin" dedi. Birçok toptancı ise fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama en çok da son 15 gün içerisinde yükseldiğini vurguladı. Görüntü Dökümü: ----------- -Kuru gıda halinden Antep fıstığı detayları -Tezgahtan hurma ve kuruyemiş detayları -Halden detaylar -Kuru Gıda Toptancıları'ndan Ağıt Uluhatun röportajı -İthal iç fıstık satan Mehmet Ünverdi röportajı -Mehmet Ulu röportajı -Halde alışveriş yapan vatandaş detayları

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