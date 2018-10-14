"Fıstık kenti" zeytincilikte de iddialı

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Antep fıstığının yanı sıra kendine özgü yağlık türleriyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Gaziantep'te üreticiler hasat için gün sayıyor.

Bölgeye has "Nizip yağlık" ve "Kilis yağlık" türü zeytin üretiminin yaygın olduğu kentte, bu yıl 70 bin ton zeytin, 11 bin 500 ton da zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor.

Hasat döneminin 15-20 gün içinde başlayacağı kentte üreticiler, zeytinin yağlanması için yağmur bekliyor.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Zeytin ve Zeytinyağcılar Komitesi Başkanı ve Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetin, AA muhabirine, Mezopotamya bölgesinin, dünyanın da kabul ettiği şekilde, zeytinin anavatanı olduğunu anımsattı.

Çetin, stratejik bir ürün olan zeytinde Ege ve Marmara bölgeleri ön plana çıksa da, hem ağaç varlığıyla hem zeytinyağı üretimiyle Gaziantep'in sektör için önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Gaziantep'te şu an meyve veren zeytin ağacı sayısının 9 milyon civarında olduğunu belirten Çetin, "Biz bu sene Gaziantep'te 70 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 10'u sofralık olarak ayrılıyor. 63 bin 500 ton gibi bir rakam da tamamen yağlık olarak değerlendirilecek. Gazi şehrimizde bu yıl 11 bin 500 ton civarında zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Türkiye'de beklenen toplam rekolte 193 bin ton." diye konuştu.