Fitch, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.
Açıklamada, Almanya ekonomisinin çeşitliliğine işaret edilirken, kurumlarının güçlü olduğu ve kamu borcunun iyi yönetildiği belirtildi.
Almanya'da zorlayıcı koalisyon dinamiklerinin ekonomik reform beklentilerini zayıflattığına dikkat çekilen açıklamada, öte yandan, ülkenin makro ekonomi politikalarında devamlılığın öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının artması durumunda ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısı yapıldı.
Bu sene Almanya ekonomisinin yüzde 2,3 oranında büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,6 ve 2020'de yüzde 1,4 oranlarında büyümesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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