FİNANS

Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi derecelendirme notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu BBB- olarak, görünümünü ise negatif olarak teyit etti

İSTANBUL (AA) - Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu BBB- olarak, görünümünü ise Negatif olarak teyit etti.

Coca-Cola İçecek'den yapılan açıklamaya göre, Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ise BBB ve görünümünü Durağan olarak teyit etti.

Fitch yaptığı değerlendirmede, CCI'ın kredi notunun teyidinin CCI'ın lider pozisyonu ve sektörün dayanıklı yapısını, 2016-2017'de artan nakit akışını, uluslararası operasyonların işin önemli ve büyüyen bir kısmı olmasını ve ihtiyatlı nakit yönetimini yansıttığını ifade etti.

Kredi derecelendirme notlarına ilişkin daha fazla bilgi, www.cci.com.tr, yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Coca Cola İçecek

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