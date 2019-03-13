Fitch gelişmekte olan ülke büyüme öngörülerini revize etti

İstanbul, 13 Mart (DHA) - Kredi derecelendirme şirketi Fitch, 10 büyük gelişmekte olan ülkeye ilişkin potansiyel büyüme öngörülerini reviz etti.

Fitch'in bugün yayınladığı ve gelişmekte olan 10 ülkeye yönelik 5 yıllık büyüme öngörülerini içeren raporda, Türkiye'nin potansiyel büyümesi, önceki rapora göre 0.5 puan düşüşle yüzde 4.3 olarak öngörüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca bu rakamın, yatırımların GSYH'ya oranındaki düşüşün de etkisiyle, geçen döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalardan bu yana yaşanan dış unsurlardaki sert düzeltmeyi yansıttığı belirtildi.

Bu durumun sermaye ve dolayısıyla işgücü verimliliğindeki büyümenin önceden tahmin edilenden belirgin derecede daha düşük olmasına neden olacağı belirtildi.

Raporda Türkiye ile birlikte Hindistan, Çin, Meksika, Güney Afrika, Brezilya, Endonezya gibi gelişmekte olan büyük ülkelerin büyüme görünümlerine ilişkin revizyonlar yapıldı.

