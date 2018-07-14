Fitch, İspanya'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.
İspanya ekonomisinin çeşitli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güçlü ekonomik iyileşmenin, makro ekonomik dengesizliklerdeki azalmanın ve finansal sektördeki toparlanmanın kredi notunu desteklediği vurgulandı.
Öte yandan, açıklamada, yüksek kamu borcu, yapısal ve mali zayıflıklar, Katalonya hakkındaki siyasi risk ve belirsizlikler ile ülkedeki yüksek işsizlik oranı, kredi notu açısından olumsuz faktörler olarak değerlendirildi.
Geçen sene yüzde 3,1 oranında büyüme kaydeden İspanya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 oranında büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2019 ve 2020'de sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,9 oranlarında büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Fitch'in kararı sonrası dolar ne kadar oldu?
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu