FİNANS

Fitch, İspanya'nın kredi notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 00:58 | Son Güncelleme

İspanya'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

İspanya ekonomisinin çeşitli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güçlü ekonomik iyileşmenin, makro ekonomik dengesizliklerdeki azalmanın ve finansal sektördeki toparlanmanın kredi notunu desteklediği vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, yüksek kamu borcu, yapısal ve mali zayıflıklar, Katalonya hakkındaki siyasi risk ve belirsizlikler ile ülkedeki yüksek işsizlik oranı, kredi notu açısından olumsuz faktörler olarak değerlendirildi.

Geçen sene yüzde 3,1 oranında büyüme kaydeden İspanya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 oranında büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2019 ve 2020'de sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,9 oranlarında büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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