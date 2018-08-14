FİNANS

Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

Malezya'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Malezya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Malezya'nın kredi notunun yabancı para cinsinden uzun dönem kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Malezya'nın kredi notunun güçlü ekonomik büyümeyle desteklendiği vurgulanırken, ülkede kamu ve özel sektörün borcunun arttığına dikkat çekildi.

Yapısal zayıflıkların kısıtlanması ve kamu borcunun düşürülmesi durumunda Malezya'nın kredi notunun olumlu etkileneceğine yer verilen açıklamada, finansal sistemde istikrarsızlık yaşanması veya hane halkı borcunun artması durumlarında ise ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.

Malezya ekonomisinin geçen sene yüzde 5,9 oranında büyüme gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu sene yüzde 5,2, gelecek yıl yüzde 4,8 ve 2020'de yüzde 4,6 oranlarında büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

PARTNERSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksinizSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksiniz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykotÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot
Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davetYozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings görünüm Kredi Notu Malezya

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Esnafdan döviz bozdurma eylemi

Esnafdan döviz bozdurma eylemi

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Yozgatlı tekstilciden Ordu'daki selde zarar gören firmaya davet

Herşey dahilde üç kategori

Herşey dahilde üç kategori

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.