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Fitch Ratings Küresel Ekonomik Görünüm Raporu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye’nin 2018 sonunda yüzde 4,5, 2019 sonunda ise yüzde 3,6, 2020 yılında ise yüzde 4,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 4,5, gelecek yılın sonunda ise yüzde 3,6 seviyesinde büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde, Türkiye’nin 2018 sonunda yüzde 4,5, 2019 sonunda yüzde 3,6, 2020 yılında ise yüzde 4,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 11,8, gelecek yılın sonunda yüzde 10,0, 2020 yılında ise yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Fitch raporunda, Türkiye’de ayrıca politika faiz oranının bu yılın sonunda yüzde 16,75, gelecek yıl yüzde 14,0, 2020 yılında ise yüzde 12,00 seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye’de son dönemde döviz kurunda görülen baskının ve faiz artışlarının iç talep üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği belirtilen raporda, “Yüksek yerel ve dış finansman maliyetleri ve zayıf para birimi, seçim sonrasında teşviklerin geri çekilmesi ile zaten yavaşlama ihtimali olan büyümeyi etkileyecek." değerlendirmesine yer verildi.

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- Küresel ekonomi gücünü koruyor

Fitch raporunda, küresel ekonomide politik ve ticari risklerin yükselmesine rağmen halen küresel ekonominin gücünü koruduğu bildirildi.

Raporda, artan özel yatırımların, sıkılaşan istihdam piyasasının ve ABD’deki döngüsel mali gevşemeyi destekleyen para politikasının, gelişmiş ekonomilerin trendin üzerinde büyüme göstermesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Gelişen piyasalara ilişkin olarak da Çin’in halihazırda bu yıl için beklenenden daha iyi bir ekonomik büyüme kaydettiği belirtilen raporda, Rusya ve Brezilya’da ise ekonomik iyileşmesinin devam ettiği vurgulandı.

Raporda, emtia fiyatlarındaki artışın gelişen ekonomilerdeki emtia üreticilerinin gelirlerini olumlu yönde etkilediği belirtilirken, Avro Bölgesi’nde ise popülist politikaların politik risk oluşturduğu, bunun da bölgede gerilimi artırarak yatırımları olumsuz yönde etkileyebileceğinin altı çizildi.

Fitch raporunda, Avro Bölgesi’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3,9’da yüzde 3,3’e çekildiği kaydedildi.

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- Küresel ekonomi bu yıl yüzde 3,3 büyüyecek

ABD’de enflasyonun beklenenden daha yüksek bir artış kaydetmesinin, küresel ekonomik büyüme için kilit önemde risk oluşturduğu belirtilen raporda, ABD’de işsizlik oranının mayıs ayındaki yüzde 3,8 seviyesinden 2019 yılında son 66 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,4 seviyesine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel ekonomik büyüme tahminin değiştirilmediği, küresel ekonominin bu yılın sonunda yüzde 3,3, gelecek yılında sonunda ise yüzde 3,2 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

ABD Merkez Bankası Fed’in bu yılın sonuna kadar toplamda dört kez faiz artışına gitmiş olmasının beklendiği belirtilen raporda, bankanın gelecek yıl ise üç kez daha faiz artışına gidebileceği kaydedildi.

Petrol fiyatlarına ilişkin olarak ise raporda, “Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi beklenmiyor. ABD’de kaya gazı üretiminin mevcut yüksek fiyatlara agresif bir şekilde yanıt vermesi bekleniyor. OPEC ve Rusya, İran’ın üretim kaybını telafi etmek konusunda istekli oldukları işaretini verdi.” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, yakın vadede mevcut jeopolitik riskler nedeniyle 2018 yılında petrolün varil fiyatının 2018 yılında ortalama 70 dolar, 2019 yılında ise 65 dolar seviyesinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings kredi derecelendirme Londra türkiye

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