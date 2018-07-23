FİNANS

Fitch Ratings'den küresel bankacılık değerlendirmesi:

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

"Bankalar içerisinde halen 'negatif' görünüme sahip banka sayısının 'pozitif' görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın 'durağan' görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olması, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geliyor"

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiğini duyurdu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi reytingleri artırılan banka sayısının 26 ile notu düşürülen 21 bankanın üzerinde olduğu, bu durumun 2014'ün ilk yarısından bu yana ilk kez gerçekleştiği kaydedildi.

Küresel bankaların kredi notlarındaki genel artışta Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki not artışlarının etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen bankaların ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney Amerika’daki gelişen piyasa ülkelerinde, Orta Doğu ve Afrika’da yer aldığı bildirildi.

Bu durumun ağırlıklı olarak gelişen piyasalarda devam eden negatif bankacılık trendinin bir yansıması olduğu vurgulanan açıklamada, bu yılın ilk yarısında kredi notları düşürülen toplam banka sayısının yarısından fazlasını Brezilya ve Bahreyn’deki bankaların oluşturduğu, bunun da söz konusu piyasalardaki zayıf faaliyet ortamı ve bankaların bağlı bulunduğu yabancı bankalar ya da otoriteler tarafından desteklenme becerisinin azalmasının bir yansıması olduğu kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen bankalar içerisinde "durağan" kredi notuna sahip olanların toplam içerisindeki oranının yaklaşık yüzde 80 seviyesinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu yılın ilk yarısında "pozitif","negatif" ve "negatif izleme" görünümüne sahip bankalar arasında dengelenmenin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bankalar içerisinde halen "negatif" görünüme sahip banka sayısının "pozitif" görünüme sahiplerden daha fazla olmasına karşın "durağan" görünüme sahip banka sayısının yüksek seviyede olmasının, küresel ölçekte bankaların reytinglerindeki oynaklığın önümüzdeki dönemde ılımlı seyrini sürdüreceği anlamına geldiği kaydedildi.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandıFransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı
6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings Gelişen piyasalar ingiltere küresel banka Londra

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Riskli yapılar için 329 milyon kira yardımı

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

Fransız siber suç çetesi üyesi Tayland’da yakalandı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

6 ayda 3 milyar 224 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da 73.1’e yükseldi

Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.