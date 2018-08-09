FİNANS

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Not indiriminden bu yana hava kötüleşti. Ekonomide sert bir iniş, not indirimini tetikleyebilir" ifadelerine yer verdi.

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Geçen ay Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'dan 'BB' seviyesine indiren, not görünümünün 'negatif' olduğunu duyuran Fitch'den bu kez Türkiye'nin liradaki keskin değer kaybını süratle durdurması gerektiğine dair bir açıklama geldi.

Reuters'e konuşan Fitch Ratings'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, 13 Temmuz'da Türkiye'nin notunu düşürmelerinden beri piyasadaki havanın daha da kötüleştiğini belirtti.

Asıl basınç noktasının liranın değer kaybı olduğuna dikkat çeken analist, bu yıl lirada yüzde 30'a varan değer kaybını durdurmak için Türk yetkililerin neler yaptığını izlediğini dile getirdi.

Reuters, son bir ayda yüzde 10'luk değer kaybı gerçekleştiğini, zira ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin 2 yıl tutukluluktan sonra ev hapsine aldığı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmasına dek yaptırım uygulayacağını açıkladığını ve içişleri ile adalet bakanı hakkında yaptırım kararı aldığını kaydetti. Bunun da yüksek enflasyon ve ekonominin kötü yönetimiyle ilgili uzun zamandır devam eden endişeleri tırmandırdığını aktardı.

Gamble, Türkiye hakkında geçen ay yayımladıkları rapordan bugüne en çok yansıyan konunun ülkeye sermaye girişinin aniden durması ya da ekonominin sert düşüşü olduğunu, bunun yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini söyledi.

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fitch türkiye Türkiye açıklaması

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