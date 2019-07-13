FİNANS

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 00:04 | Son Güncelleme

Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğünü, not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.
Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings Kredi Notu türkiye

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