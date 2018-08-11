FİNANS

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 00:55 | Son Güncelleme

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

Fitch Ratingsten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığı belirtilen açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydedildi.

Kamu finansmanının gelişmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan ile Avrupalı kreditörler arasındaki ilişkinin önemli derece iyileştiği vurgulandı.

Ekonomik toparlanmanın zaman içinde sürdürülebilir olması durumunda Yunanistan'ın kredi notunun yükseltilebileceğine işaret edilen açıklamada, mali politikada gevşeme veya bankacılık sektöründe olumsuz gelişmelerin riskleri artırması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Yunanistan ekonomisinin 5 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2018'de yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2,3 oranında büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings görünüm Kredi Notu YUNANİSTAN

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