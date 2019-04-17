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Fitch'ten Azerbaycan'ın bankacılık sistemine ilişkin değerlendirme

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

Fitch Ratings: - "Azerbaycan'ın bankacılık sektörünün dengelendiği görülüyor" - "Fakat halen yüksek seviyedeki dolarizasyon (yerel para birimi yerine ABD dolarının ağırlıklı olarak kullanılması) bankaları yerel para birimindeki değer kaybı karşısında hassas durumda bırakıyor"

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın bankacılık sisteminin dengelendiğini, fakat ülkede dolarizasyonun halen yüksek seviyede seyrettiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın bankacılık sektörünün dengelendiği görülüyor. Fakat halen yüksek seviyedeki dolarizasyon (yerel para birimi yerine ABD dolarının ağırlıklı olarak kullanılması) bankaları yerel para birimindeki değer kaybı karşısında hassas durumda bırakıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bankacılık sektöründeki kredilerde ve mevduatlarda yerel para biriminden yabancı para birimlerine doğru olan eğilimin son yıllarda daha az olduğu, fakat dolarizasyonun azalışa rağmen halen yüksek seviyede seyrettiği belirtildi.

2015 yılının sonu itibarıyla bankaların toplam kredileri içerisinde döviz cinsinden kredilerin payının yüzde 49 seviyesinde olduğu, bunun geçen yılın sonunda yüzde 38 seviyesine gerilediği vurgulandı.

Yine aynı dönemde yerel para cinsinde uygulanan yüksek faiz nedeniyle bankalardaki toplam mevduat içerisindeki dövizin payının ise yüzde 82’den yüzde 65 seviyesine gerilediği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan ingiltere Londra

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