Fitch'ten, ECB'nin parasal genişlemeyi durdurmasına ilişkin açıklama:

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, "ECB, Aralık 2018'de parasal genişlemeyi (QE) durdurduğu zaman Avro Bölgesi'nden net sermaye çıkışları azalmaya başlarsa küresel tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir." ifadesi kullanıldı.

Fitch açıklamasında, ECB’nin Aralık 2018'de parasal genişlemeyi durdurduğu zaman Avro Bölgesi’nden net tahvil çıkışlarının sert bir şekilde düşmesinin "ABD tahvillerine yönelik talebi azaltarak bu tahvillerin getirisini artırması" riskini oluşturduğu belirtildi.

ECB'nin küresel tahvil getirileri üzerindeki aşağı yönlü etkisinin gelecek yıldan itibaren önemli ölçüde zayıflamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bu etkinin tamamen ortadan kalkmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.Açıklamada, "ECB, Aralık 2018'de parasal genişlemeyi (QE) durdurduğu zaman Avro Bölgesi'nden net sermaye çıkışları azalmaya başlarsa küresel tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir." ifadesi kullanıldı.

