FİNANS

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını duyurdu.

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bu ay not indirimine yol açan Türk bankalarına yönelik çoklu risklerin bankaların kredi profilini de tehlikeye attığı belirtildi. TL'deki değer kaybının, yüksek faiz oranlarının, yavaş ekonomik büyümenin bankaların performansı, varlık kalitesi, sermayelendirilmesi, fonlaması ve likiditesi için risk oluşturduğu aktarılan açıklamada, bankacılık sektörü performansının bu yıl bozulmasının beklendiği dile getirildi.

Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığı kaydedilen açıklamada, birçok bankanın hala görünümünün negatif olduğu ya da kredi notunun negatif izlemede olduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasalara girişin hala makul olmasına karşın fonlama maliyetlerinin arttığı ve bazı enstrümanlara talebin düştüğü aktarıldı.

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdüAslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemdeFırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings

En Çok Okunan Haberler

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

Yaş çay alımı 484 bin tona ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.