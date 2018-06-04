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Fiyat artışları (1)

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 10:15 | Son Güncelleme

TÜFE mayısta yüzde 1,62, Yİ-ÜFE yüzde 3,79 arttı - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 olarak gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,10, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,80 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,62, Yİ-ÜFE yüzde 3,79 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 12,12, geçen yılın mayıs ayına kıyasla da yüzde 20,16 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,59 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,11'e yükseleceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 11,53 olarak belirlenmişti.

- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

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- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,022,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,731,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,991,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,870,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,620,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 0,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 -0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,2610,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,2310,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,858,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,159,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10.90 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 10,346,136,61 9,465,62 3,96 15.45 Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47

(Sürecek)

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