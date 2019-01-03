Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.
TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.
- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,022,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,731,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,991,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,870,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,620,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,610,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,301,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,301,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,671,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,440,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,401-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018201120122013201420152016 20172018Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,2610,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,2310,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,858,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,159,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 10,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,8510,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,5212,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,2412,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,6213,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,3013,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64(Sürecek)
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