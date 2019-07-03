FİNANS

Fiyat artışları (1)

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

TÜFE haziranda yüzde 0,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,09 arttı - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04 olarak gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,81 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5,01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8,09 yükseldi.

TÜFE, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0,09, Haziran 2018'e kıyasla da yüzde 25,04 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,062,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,031,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,690,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,950,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,030,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,09Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 -0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 1,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 1,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,6710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,7110,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,508,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,719,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,7210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 10,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,30 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 (Sürecek)

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