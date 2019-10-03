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Fiyat artışları (1)

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

TÜFE eylülde yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 0,13 arttı - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,45 olarak gerçekleşti - Yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi gördü

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,53 yükseldi.

TÜFE, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ağustosa göre yüzde 0,13, Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2,45 arttı.

Eylülde yüzde 9,26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlenmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,062,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,031,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,690,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,950,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,030,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,09Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,861,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,991,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 1,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 Yıllık DeğişimTÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 2019201120122013201420152016 20172018 2019Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,3510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,6710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,7110,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,508,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,719,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,7210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,6510,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,2612,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 12,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 13,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,30 13,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 (Sürecek)

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Eylül tüfe tüketici fiyat endeksi Yİ-ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

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