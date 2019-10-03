Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,53 yükseldi.

TÜFE, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ağustosa göre yüzde 0,13, Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2,45 arttı.

Eylülde yüzde 9,26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek haneyi görmüş oldu.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,99 olarak belirlenmişti.