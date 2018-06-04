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Fiyat artışları (2)

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Mayısta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti - Endekste yer alan gruplarda en az artış yüzde 0,15'le alkollü içecekler ve tütünde oldu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış kaydedildi.

Mayısta ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren ürün olmadı. Endekste yer alan gruplarda en az artış yüzde 0,15'le alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,87'yle ev eşyası, yüzde 15,38'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,51'le lokanta ve oteller, yüzde 11,24'le konut izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler1,45 11,00Alkollü içecekler ve tütün 0,15 1,05Giyim ve ayakkabı5,21 11,23Konut 0,9511,24

Ev eşyası0,87 16,87Sağlık 0,3410,09

Ulaştırma2,32 20,02Haberleşme 0,34 -0,22Eğlence ve kültür 1,24 6,93Eğitim 1,03 11,01Lokanta ve oteller 1,4512,51

Çeşitli mal ve hizmetler2,06 15,38- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,70 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1.43

12,69

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,47

12,77

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,70

12,64

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,58

13,36

(Sürecek)

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Ana harcama grupları enflasyon tüfe TÜİK

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