Fiyat artışları (2)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış kaydedildi.

Mayısta ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren ürün olmadı. Endekste yer alan gruplarda en az artış yüzde 0,15'le alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,87'yle ev eşyası, yüzde 15,38'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,51'le lokanta ve oteller, yüzde 11,24'le konut izledi.