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Fiyat artışları (2)

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Haziranda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti - Endekste yer alan gruplarda düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış kaydedildi.

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren tek grup yüzde 1,15 ile giyim ve ayakkabı oldu.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24,26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 18,91 ile ev eşyası, yüzde 18,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,79 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,30 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler5,98 18,89Alkollü içecekler ve tütün 0,02 1,06Giyim ve ayakkabı-1,15 11,34Konut 1,0312,04

Ev eşyası2,24 18,91Sağlık 0,8410,83

Ulaştırma2,66 24,26Haberleşme 4,76 4,94Eğlence ve kültür 2,16 9,39Eğitim 0,85 10,79Lokanta ve oteller 1,7413,30

Çeşitli mal ve hizmetler1,75 16,79- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,20 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,20

14,88

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,72

14,58

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,81

14,60

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,64

15,20

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Ana harcama grupları enflasyon tüfe TÜİK

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