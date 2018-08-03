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Fiyat artışları (2)

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Temmuzda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti - Endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış kaydedildi.

Temmuzda ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,32 ile ev eşyası, yüzde 19,40 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 17,24 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,86 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler -0,28 19,40Alkollü içecekler ve tütün 0,76 1,43Giyim ve ayakkabı-3,07 11,85Konut 1,1012,78

Ev eşyası1,82 20,32Sağlık 1,2011,78

Ulaştırma1,09 24,21Haberleşme -0,11 4,69Eğlence ve kültür 1,62 9,67Eğitim 1,06 10,81Lokanta ve oteller 2,2613,86

Çeşitli mal ve hizmetler0,58 17,24- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,03 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,03

15,21

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE0,96

15,01

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE0,93

15,10

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç0,86

15,64

(Sürecek)

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enflasyon Fiyat artışları tüfe TÜİK

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